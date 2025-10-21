Sacachispas suma jugadores

De acuerdo a lo informado por el club Sacachispas, esta semana, a partir de hoy, el club sumará jugadores para armar las categorías más chiquitas que el año que viene jugarán en los torneos de Aplafi.

Todas las familias interesadas en acercarse al club y robustecer los planteles de las categorías 2020, 2019, 2018 y 2017 deberán llevar a los chicos con indumentaria deportiva hoy de 18 a 19 a la canchita que está en 11 entre 519 y 520.

La misma modalidad se repetirá el jueves, aclarando que no se trata de prueba de jugadores, sino más bien de una intención de sumar chicos a las categorías menores que luego puedan ir mejorando y agradando la familia de este club.