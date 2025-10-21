Historias de superhéroes y campeones: el nene que marcó 8 goles y le dio un abrazo al cielo

En otro fin de semana lleno de emociones y alegrías, una particular historia despertó elogios y emoción en la cancha de La Plata Fútbol Club.

Curuzú Cuatiá, en el marco de los torneos infantiles que organiza la Liga Amateur Platense, se presentó en el predio de 25 y 514 y la categoría 2018 se dio un hecho muy especial: Juan Ignacio Alveolite, el número 11 y goleador del torneo, anotó 8 goles en la goleada 11 a 0 y se los dedicó a “Toto”, su hermano mayor por quien el club rindió un sentido homenaje ante su partida a finales de septiembre.

El “Curu” se hizo fuerte en la cancha de 25 y 514, pero la emoción de este nene que juega con la número 11 hizo recordar que sobra materia prima y “pasta” de campeón en La Plata y que los corazones pueden salir fortalecidos a pesar de una irremediable pérdida que muchas veces la vida nos pone por delante.

“Se los dedico a Toto”, dijo con sorprendente madurez el nene, en alusión a Benja Alveolite, capitán y referente de la cuarta división y la Reserva de Curuzú Cuatiá.

Además, en otra parte de la ciudad, por la zona intermedia de Lifipa, los nenes de la 2014 de San Cayetano salieron muy bien parados ante los locales, ganando por 3 a 1 en el cierre de una jornada soleada y fresca de primavera (fotos).

Como todos ellos, más de 100 mil chicos y chicas de toda la región le dieron forma a otro fin de semana plagado de partidos, goles, festejos y emociones, y a diferencia de lo que había ocurrido la semana pasada, esta vez no hubo que lamentar hechos de violencia, sino más bien destacar y celebrar como un nene de ocho años puede transformar el golpe de una pérdida en la fortaleza y el recuerdo que lo llevan a ser capaz de descargarse en la red y marcar ocho goles en un mismo partido para llevar a su equipo a ser uno de los más importantes del torneo.