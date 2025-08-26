Sol de agosto para iluminar la inocencia de las niñeces y el deporte con el fútbol infantil platense

Con partidos para todos gustos, los nenes y nenas de La Plata se sacaron las ganas de jugar a la pelota, bajo un sol resplandeciente de agosto que iluminó las canchas tanto el sábado como el domingo en los predios de la región.

En esta oportunidad, El Clasiquito presenció los partidos de la primera fecha del torneo Clausura de Lifipa, en donde por la zona B FIS 80 recibió a Deportivo Académico en 137 y 80.

Allí, por ejemplo, los nenes que defienden los colores de Racing en La Plata ganaron el partido de la categoría 2015 por amplio margen 3 a 0.

Además, se registró una goleada por 8 a 2 en la 2014 a favor de los locales de FIS 80, mientras que en el duelo de la 2013 empataron 1 a 1, y en el partido de la categoría 2012 ganó Académico por 5 a 0.

Deportivo Académico es uno de los clubes de fútbol infantil de la región que le hacen honor a alguna de las instituciones del fútbol argentino y originalmente fue creado por algunos hinchas de Racing en la región.

Algo parecido a lo que ocurre con San Lorenzo de Los Hornos, San Lorenzo de Villa Castells, Cicloncito (antiguamente El Ciclón de Berisso), Chacarita Platense o El Triunfo Granate (en alusión a Lanús) que está en la zona de 23 y 518.

Académico, en este caso, se hizo fuerte ante FIS 80 y sueña con poder ascender a la máxima categoría de Lifipa.

Además, por la misma Liga, Aeropuerto recibió a la Filial Lauri de Berisso, y Villa Alba (casi en la misma zona de la región) hizo de local contra la Filial Curell.

También por la zona A, los chicos de la 2012 de Inter protagonizaron un verdadero partidazo contra Estudiantes y se terminaron imponiendo 1 a 0 en el Country. Estos dos equipos vienen peleando el campeonato en Lifipa desde hace varios años y el sábado por la primera fecha del Clausura dejaron en claro que el final del 2025 no será la excepción.

Por el torneo de fútbol infantil de la Liga Amateur Platense, en tanto, Ateneo Popular recibió a los nenes de Banco Provincia en 32 y 119. Allí se dio un gesto particular de los entrenadores de Banco, quienes resaltaron en todo momento que lo importante no era ganar sino más bien jugar, a pesar de que el equipo de la 2018 resultó victorioso.

12 de Septiembre no se queda quieto

Tras conocerse la decisión de ratificar el fallo condenatorio a pagar 375 mil pesos de multa, a la quita de 50 puntos en la tabla general y la imposibilidad de jugar los partidos postergados contra AFI 19, (además de la expulsión de por vida del entrenador de la 2013) autoridades del club 12 de Septiembre se reunieron anoche en el club que está en el límite entre Berisso y La Plata y en las próximas horas no descartan tomar nuevamente medidas contra la liga Lisfi, por considerar injusta la sanción.

Se postergó el festejo de La Plata V

Debido a las malas condiciones del tiempo que se registraron entre la noche del jueves y la mañana del viernes, autoridades de club La Plata V tuvieron que suspender el festejo del día niño previsto para el viernes pasado en la canchita de 17 y 529.

No se descarta que se anuncie una reprogramación en las próximas horas, debido a que desde el club venían juntando alimentos, golosinas y juguetes para repartir entre los chicos del barrio La Favela.