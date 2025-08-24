Cambaceres buscará reponerse ante su gente

Llegó el día. El primer equipo de Defensores de Cambaceres estará jugando este domingo desde las 15.30 frente a Berazategui en el estadio 12 de Octubre. Los dirigidos técnicamente por Agustín Costantini intentarán reencontrarse con el triunfo luego de varias presentaciones sin ganar en el certamen.

Dicho juego se dará en el marco de la jornada número 23 de la Zona A de la Primera C, contando con el arbitraje de Gonzalo Correa. El Rojo arrastra una racha de seis encuentros sin ganar, producto de cuatro derrotas y dos empates, recordando que la última presentación fue derrota 1-0 frente a Ituzaingó.

El entrenador buscará que sus dirigidos puedan volver al camino de la victoria, aunque solo dispondrá de una modificación, que será el ingreso de Benjamín Duarte en lugar de Mariano Alderetes.

Facundo Collazo; Benjamín Duarte, Luciano Vargas, Valentín Lombardi, Adrián Alfonzo, Facundo Odello; Rodrigo Galván, Matías Domínguez, Rodolfo Fernández; Franco Romero y Nicolás De Benedetti serán los 11 del Rojo.

También fueron convocados: Blas Merino, Lisandro Reyes Vitale, Benjamín González, Diego González, Tomás Baglieri, Mariano Alderetes, Matías Sosa, Alan Meschini y Mauricio Almirón.

Por último es importante mencionar que Camba está a seis unidades de Alem, el último que ingresa al Reducido, y tan solo quedan cuatro fechas por delante de la fase regular del torneo, por lo que parece prácticamente imposible lograr ese objetivo, teniendo en cuenta el andar irregular en esta temporada.