Unidos se despachó con una goleada y complicó a Alianza

Se nos fue un sábado de mega acción en el Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Por la cuarta jornada de la Divisional A del campeonato tuvimos grandes compromisos, aunque con dos postergados para este domingo, con Everton y Estrella de Berisso como protagonistas.

El resultado contundente de la jornada estuvo en el sintético de Lisandro Olmos, donde Unidos de Olmos se despachó luego de la derrota sufrida con Malvinas y goleó por 6-0 a Asociación Nueva Alianza. Ronaldo Rolón marcó un triplete, mientras que Francisco Riveros, Hernán Paz y Lautaro Riggio también se encontraron con la red.

Había dos partidos que también tenían su atractivo en la parte alta. Centro Fomento Los Hornos venció como local 3-1 a San Lorenzo de Villa Castells, en tanto que Las Malvinas dio el golpe en el Pancho Varallo frente a Asociación Coronel Brandsen.

Otro que quiere dar pelea es Adip, que en Villa Castells le ganó 2-0 a Centro Fomento Ringuelet, al tiempo que el que tomó aire en la zona baja es Asociación Iris, que vapuleó 3-0 a Crisfa.

Finalmente, Polideportivo Gonnet hilvanó su segunda alegría consecutiva en el certamen al triunfar 1-0 frente al Círculo Cultural Tolosano.

Triunfos en el Promocional

Everton y Estrella de Berisso lograron conseguir su primer triunfo en el Promocional Amateur. Por la tercera jornada, la Cebra venció 1-0 a Atlético Pilar y el Decano por el mismo marcador al Deportivo Metalúrgico.

Por dicho motivo, ambos jugarán este domingo en la Liga, con Estrella recibiendo a Alumni de Los Hornos y Everton jugando un duelo barrial con Criba.