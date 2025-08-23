Histórico: Los Pumas vencieron por primera vez como locales a los All Blacks

Sábado inolvidable para el rugby argentino. Los Pumas lo hicieron: vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez y consiguieron por primera vez en la historia ganarle al equipo más famoso del mundo jugando como locales. Fue en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship, el prestigioso torneo que reúne a las potencias del hemisferio sur.



El equipo dirigido por Michael Cheika mostró una actuación sólida y combativa durante todo el encuentro. Con el cordobés Santiago Carreras como una de las grandes figuras, Los Pumas construyeron un triunfo histórico que se gritó en todo el país.



Se trata de la cuarta victoria de Argentina ante los neozelandeses en toda la historia, pero esta tiene un sabor especial: es la primera vez que el equipo nacional logra imponerse en casa. Las anteriores victorias se habían producido en Australia y en Nueva Zelanda.



Con este resultado, el Rugby Championship queda con todos sus participantes igualados: los cuatro equipos tienen un triunfo y una derrota, lo que anticipa una definición apasionante en las próximas fechas.





