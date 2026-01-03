Tenis: gran arranque de Argentina en Estados Unidos

Argentina comenzó de la mejor manera su participación en la United Cup 2026 y ya tiene por delante un reto de máxima exigencia: este sábado se medirá ante Estados Unidos, vigente campeón del certamen, con el objetivo de dar el golpe y avanzar en la competencia.

Este viernes, en la ciudad australiana de Perth, el conjunto argentino mostró una sólida actuación frente a España y se quedó con los tres puntos de la serie, resultado que le permitió liderar el Grupo A. El triunfo se construyó a partir de rendimientos consistentes y un alto nivel competitivo.

Sebastián Báez fue el encargado de abrir la serie y respondió con autoridad ante Jaume Munar. El tenista argentino se impuso por 6-4 y 6-4 sobre el español, ubicado en el puesto 33 del ranking mundial, y cortó así una racha cercana al año sin victorias frente a jugadores del Top 50.

“Fue muy importante porque me sentí cómodo, con más confianza en mi juego y en la volea”, señaló Báez, actual número 45 del ranking ATP, tras el encuentro. “Estoy feliz de haber aportado el punto para Argentina y de compartirlo con el equipo, porque todos dejaron todo”, agregó en conferencia de prensa.

Con este impulso, Argentina afrontará el cruce ante Estados Unidos con la ilusión de prolongar su buen momento en el certamen.