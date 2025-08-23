Villa San Carlos logró sumar un punto valioso en el Bajo Belgrano

Villa San Carlos hizo un esfuerzo muy valioso para abrazar un punto importante en la noche del viernes. Fue empate sin goles en el Coliseo del Bajo Belgrano ante Excursionistas, lo que le permite a los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda dejar atrás dos derrotas de manera consecutiva.

Respecto a la primera parte, el dueño de casa contó con las mejores situaciones. Excursio mostró peligro con los centros desde las bandas, mientras que el Villero buscó de contra, pero sin encontrar claridad en ofensiva, por lo que no logró inquietar al arquero rival.

En el complemento la tónica fue realmente similar, con un Celeste que gozó de pocas oportunidades, caso contrario para el arquero Tomás Akimenco, que debió participar en varias ocasiones para poder mantener la valla de la visita en cero.

Con esta igualdad, San Carlos alcanzó las 16 unidades, a tres de Midland el puntero, pero que todavía debe jugar en esta décima jornada del Clausura de la Primera B Metropolitana, por lo que puede quedar bastante lejos del Ferrocarril.

La próxima presentación para el Villero será justamente contra el líder, por lo que puede ser la última chance de competir por el título de campeón, aunque lo importante es mantener el protagonismo para poder quedar en puestos de Reducido y también de clasificación a la Copa Argentina 2026.

Así las cosas, los de Miranda buscarán una mano de Real Pilar, que este sábado a las 18.40 jugará con Midland, tratando de bajar un poco el andar de este gran equipo, que ya fue campeón del Apertura.