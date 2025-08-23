La sexta fecha arrancó con pocos goles

En el inicio de la sexta fecha del Torneo Clausura, Barracas Central y Defensa y Justicia empataron 1 a 1, mientras que Independiente Rivadavia y Tigre repitieron el mismo resultado en dos partidos correspondientes al grupo A del Torneo Clausura.

Además, hoy Rosario Central recibirá a Newell’s a las 17.30, mientras que a las 14 San Lorenzo será local y recibirá a Instituto.

Asimismo, además de lo que pase con Gimnasia (ver aparte), a las 20 Talleres visitará a Atlético Tucumán.