El Lobo entrena y se sube al avión rumbo a San Juan

Luego de la derrota ante Lanús y pese a la lesión de Noberto Briasco, el entrenador Alejandro Orfila cerrará la semana de entrenamientos con buenas noticias. El plantel mens sana tendrá por la mañana la última práctica antes de viajar hacia San Juan para enfrentar mañana a San Martín. Es casi un hecho que Pedro Silva Torrejón volverá a ocupar el lateral izquierdo, mientras que Jan Hurtado será evaluado de su lesión para confirmar su presencia en la lista de convocados.

La gran incógnita es la decisión que tomará el entrenador uruguayo para reemplazar a Briasco. En el puesto por puesto, el futbolista que podría acompañar al “Chelo” Torres sería Sebastián Lomonaco, aunque no se descarta que Orfila modifique el esquema táctico para sumar un volante.

El “Tanque” venezolano ya recibió el alta del desgarro grado tres que había sufrido en el isquiotibial de su pierna izquierda, tras el último amistoso de pretemporada en el predio de Argentinos Juniors. Por su parte, Matías Melluso completó la recuperación de la lesión fibrilar también grado tres sufrida en el rector anterior de su pierna izquierda. Además, Franco Torres sigue a paso firme con su recuperación y podría estar disponible para los primeros días de septiembre.

La Reserva perdió el invicto en el Torneo Proyección

El Lobo perdió en su visita a San Martín de San Juan. En el partido válido por la fecha 6 del Torneo de Reserva, el equipo de Fernando Zaniratto comenzó abajo en el marcador y no lo pudo remontar pese a haber tenido chances. Primera caída en el Clausura Proyección el elenco platense.

El trámite del partido fue parejo. Al tripero no le salió nada de lo que venía mostrando en el certamen y se le complicó más cuando el local se puso arriba, en la media hora del primer capítulo y gracias al tanto de Santiago Barrera.

Cabe recordar que el equipo tripero venía de conseguir tres victorias y dos empates. Pese a que sigue afirmado en zona de clasificación a playoffs, los de Zaniratto buscarán recuperarse la próxima fecha, cuando reciban al puntero Atlético Tucumán.