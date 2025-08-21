Los hinchas le pusieron color a otra noche copera en Uno

La Copa Libertadores es la competición con mayor relevancia para la gente de Estudiantes. Porque el haberla ganado de la mano de Zubeldia, de Bilardo , de los Verón y de Sabella la hace mucho más importante que cualquier otra. Y así lo demuestra la familia albirroja cada vez que el León juega por el certamen continental. En otra mítica jornada copera, los hinchas del Pincha enfrentaron al frío y coparon Uno para alentar al conjunto comandado por Eduardo Domínguez en el empate sin goles ante Cerro Porteño.

En la antesala del partido ante el “Ciclón”, Pablo de La Loma dialogó con diario Hoy: “Estudiantes tiene algo especial con la Copa Libertadores. Ya cuando vas llegando a la cancha te das cuenta que el clima en el público es otro, hay como un aura diferente a los partidos del torneo local. A mí me traía mi viejo, con él fui a casi todos los partidos en el 2009. Hoy yo traigo a mis hijos y eso me emociona mucho”.

Luego del encuentro y la clasificación a los cuartos de final, Gastón de Barrio Aeropuerto dejó sus sensaciones con El Clásico: “Jugamos mal, sufrimos hasta el final porque Domínguez demoró los cambios. La secretaría técnica tiene que ponerse las pilas y traer algún refuerzo, fijate lo que está haciendo Vélez. Estoy contento, pero así se va a complicar pelear la copa hasta el final”.

River quiere sacar el boleto a cuartos de final

Luego del 0-0 de la ida en Asunción y del categórico triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, River recibe a Libertad en el Monumental desde las 21.30 por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El empate en la ida dejó la serie abierta, aunque con sensaciones diferentes para cada lado. En Paraguay, Libertad logró sostener el trámite y mostró orden, pero en el segundo tiempo River impuso su jerarquía con los cambios de Marcelo Gallardo y terminó claramente mejor. Esa diferencia debería ampliarse en el Monumental, donde el Millonario tiene la obligación de hacerse fuerte.

La vuelta de Sebastián Driussi representa una inyección de calidad en el ataque: tuvo minutos en la ida, viene de un doblete en el Clausura y se perfila como carta de gol para la revancha. Giuliano Galoppo, otro de los destacados ante el Tomba con dos conquistas, también apunta a la titularidad.

El ganador de la llave jugará ante el vencedor de Palmeiras-Universitario. En la ida ganó el Verdao por 4 a 0.