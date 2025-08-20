La hora de la verdad en UNO

El partido que todos en La Plata esperaban ya llegó. Estudiantes se presentará esta tarde en UNO con la obligación y el deseo de ratificar lo hecho en la Nueva Olla, donde se impuso con carácter y oficio ante Cerro Porteño para quedar a un paso de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La cita será a las 19, con ambas hinchadas y un marco especial, donde el Pincha buscará dar otro golpe internacional en su estadio.

En la previa, Eduardo Domínguez habló claro y dejó un mensaje que encendió a los hinchas: “Jugamos en nuestra cancha y ahí nos hacemos más fuertes. Tenemos que ir a buscar al rival, imponer nuestro ritmo y no esperar qué hace el otro”. Consciente de la ventaja, el entrenador avisó que no habrá especulaciones y que el equipo saldrá a proponer. “Estos partidos no tienen pasado mañana, hay que jugarlos con cabeza y experiencia”, agregó.

Para este cruce decisivo, el DT recupera piezas fundamentales que habían descansado ante Banfield: Cristian Medina, Tiago Palacios y Guido Carrillo vuelven al 11, lo que le da al equipo mayor jerarquía y frescura. La mala noticia es la baja confirmada de Eric Meza, quien sufrió una lesión muscular y quedó descartado. Su lugar será ocupado por Román Gómez, mientras que el juvenil Matías Magdaleno tendrá su primera citación copera. Otro interrogante está en la mitad de la cancha: Domínguez podría apostar por Mikel Amondarain o mover a Alexis Castro como extremo, pensando en la supremacía de Edwuin Cetré entrando desde el banco para cambiar el partido.

El operativo de seguridad también será de magnitud. La Aprevide dispuso más de 450 policías, junto con agentes privados, trabajadores de Utedyc y ambulancias, para garantizar un ingreso ordenado. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, con ambas parcialidades: el público de Cerro estará ubicado en el codo de 57 y 115, con accesos diferenciados y recomendaciones precisas para llegar.

UNO ya se prepara para una noche de Copa. Estudiantes quiere volver a meterse entre los ocho mejores de América, con su gente empujando y con la mística copera como bandera. La mesa está servida, ahora la palabra la tendrán los jugadores.