“Me voy con bronca porque por dos errores nos quedamos sin nada”

Luego de la derrota ante Lanús en el Bosque, el entrenador de Gimnasia habló en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones. “Estamos con muchísima bronca porque con dos errores nos quedamos sin nada. En el análisis del partido hay momentos donde nos salieron las cosas, después en el inicio del segundo tiempo ellos se imponen con los goles”, comentó Orfila.

Sobre los motivos por los cuales el Granate dio vuelta el resultado, el entrenador uruguayo explicó: “Nosotros teníamos el partido controlado y no pasaban momentos de zozobra, después se nos va el partido de las manos. El equipo siguió insistiendo y tuvo chances para el empate, pero el arquero terminó siendo determinante con las atajadas”.

En relación al estado físico de algunos jugadores, el Director Técnico Tripero sostuvo que sigue evaluando a Leandro Mamut, Facundo Di Biasi y Alan Sosa: “Están viendo físicamente y trabajando. Queremos una competencia interna y que todos trabajen para que les llegue el momento oportuno, dependiendo de lo que necesitemos”.

Por último, Orfila habló sobre los cambios en la segunda etapa y lo que viene en el horizonte para el Lobo: “Pérez entró de punta para reemplazar a Briasco, en una posición donde veníamos trabajando. Se fue soltando con los minutos. Lomónaco también entró en un resultado adverso pero lo han hecho de forma aceptable. Esto es fecha a fecha. Todos asumimos los errores, tenemos bronca, no por lo brindado porque en el cierre hicimos figura al arquero rival. Sí por el resultado”.