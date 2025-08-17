Gimnasia no pudo sostener la ventaja y cayó ante Lanús en el Bosque

En un partido disputado y cambiante, Gimnasia y Esgrima La Plata perdio 2 a 1 frente a Lanús como local, por una nueva jornada del Torneo Clausura. El equipo de Orfila comenzó arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja ante un rival que reaccionó a tiempo y se llevó los tres puntos.



El "Lobo" abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo "Chelo" Torres supo aguantar de espaldas en el área, quedó mano a mano con Nahuel Losada y definió con un remate bajo que se metió junto al palo izquierdo. Fue el premio a un tramo en el que Gimnasia había levantado su nivel luego de pasar algunos minutos dominado.



El primer tiempo terminó con buenas sensaciones para los locales, que se fueron al vestuario aplaudidos por su gente.



Sin embargo, el complemento fue otro partido. Lanús salió decidido a buscar el empate y lo consiguió rápidamente, a los 9 minutos, con un cabezazo letal que dejó sin chances a Nelson Insfrán, entrando pegado al palo derecho.



Con el empate en el bolsillo, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski no se conformó y fue por más. La recompensa llegó en el tramo final del partido, cuando Lanús marcó el segundo gol que sentenció el encuentro y selló el 2 a 1 definitivo.



Formación de Gimnasia:

23- Nelson Insfrán; 15- Juan Pintado, 4- Renzo Giampaoli, 6- Gastón Suso, 33- Juan Manuel Villalba; 24- Jeremías Merlo, 18- Mateo Seoane, 36- Nicolás Garayalde, 38- Manuel Panaro; 11- Norberto Briasco y 32- Marcelo Torres.



Formación de Lanús:

26- Nahuel Losada; 40- Luciano Romero, 24- Carlos Izquierdoz, 13- José Canale, 3- Nicolás Morgantini; 20- Bruno Cabrera, 30- Agustín Cardozo, 8- Franco Watson, 33- Juan Ramírez; 36- Alexis Segovia y 14- Alexis Canelo.

Árbitros:

Principal: Facundo Tello

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Juan del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Verlotta







