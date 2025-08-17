Goleó Cerro, el rival del León

En el marco de la Copa de Primera que se disputa en Paraguay, Cerro Porteño derrotó anoche a Guaraní por 4 a 3.

Los goles del encuentro contra Guaraní los marcaron Araújo, Iturbe, Carrizo y Amarilla.

El partido revancha por los octavos de final del certamen continental se jugará en el estadio de Uno, en donde el Pincha tendrá la obligación de defender la diferencia que logró sacar la semana pasada en Asunción, cuando ganó 1 a 0 con el tanto de Ascacíbar de penal sobre el final del encuentro.

Cabe recordar que el ganador de esta llave se medirá con el equipo que resulte vencedor de la otra llave que están definiendo Flamengo de Brasil (uno de los candidatos más importantes de la Copa) y el Internacional de Porto Alegre, que la semana pasada jugaron en Río de Janeiro cuando el equipo carioca terminó venciendo 1 a 0.