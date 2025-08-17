Vélez y Guillermo dejaron a Independiente al “rojo” vivo

Después de obtener un positivo resultado entre semana por la Copa Libertadores de América, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto volvió a ganar y se subió a la cima de las posiciones del grupo B del torneo Clausura junto a River (que tiene que jugar hoy) y San Lorenzo que ayer perdió.

Con un tanto de Godoy y otro de Romero, ambos de penal, el equipo de los Mellizos sumó otro festejo y ya es uno de los animadores del certamen.

El campeón golpeó a San Lorenzo

Además, en el marco de la quinta fecha de la zona B del torneo Clausura, el último campeón del torneo argentino, Platense, derrotó 2 a 1 a San Lorenzo en Vicente López.

Franco Zapiola, el exdelantero de Estudiantes, marcó uno de los dos goles para el Calamar, que con el aporte del otro tanto de Martínez consiguió una victoria que le ayuda a escalar posiciones en la tabla.

Por la zona A, en tanto, Huracán logró una importante y ajustada victoria por 1 a 0 ante Argentinos Juniors y también se prende.

Asimismo, Rosario Central con Ángel Di María terminó empatando 1 a 1 en el Gigante de Barrio Arroyito contra Deportivo Riestra luego de ir ganando durante casi todo el partido.

Boca necesita romper el maleficio

Hoy a las 20.30 en condición de local, Boca buscará romper el maleficio que tiene desde que se hizo cargo Miguel Ángel Russo y visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Además, a las 18.30, River recibirá al otro mendocino en el estadio Monumental (Godoy Cruz) en otro de los partidos que animarán el domingo.

Por otro lado, a las 14 Defensa y Justicia recibirá a Newell’s y a las 16.15 Central Córdoba volverá a jugar de local tal cual lo hizo entre semana por la Copa Sudamericana, pero en este caso recibiendo a Barracas Central.