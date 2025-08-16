El sueño de la nadadora Isabella López, desde el Pincha hasta Dubai

Buscando cumplir el sueño de poder viajar a Dubai y representar al deporte de La Plata en las finales de la competencia de natación Oceanman de aguas abiertas, la nadadora de Estudiantes Isabella López impulsó una colecta para poder costear los gastos del viaje y completar el sueño que se inició en el mes de marzo en un embace dentro de la provincia de Córdoba.

Joven, estudiante de medicina y oriunda de Colón, la nadadora del Pincha se clasificó a las finales que se van a realizar entre el 5 y el 7 de diciembre en Dubai, tal como lo estableció la organización de la reconocida competencia internacional deportiva.

Para hacerlo, tanto Isa como su mamá deben reunir un promedio de casi 3800 dólares cada una para poder viajar y hospedarse al menos los diez días que dure el evento.

Al margen de algún sponsor privado, para el club Estudiantes y la ciudad en general sería muy beneficioso la imagen de una nadadora alcanzando instancias decisivas en la modalidad aguas abiertas, en las que logró una destacada actuación compitiendo durante casi dos horas adentro del agua en la etapa de clasificaciones.

“En marzo quedé en el cuarto lugar en los cinco kilómetros que se corrieron en Embalse, en Córdoba”, expresó Isabella en contacto con este medio, buscando cumplir el sueño de viajar con su mamá para que pueda acompañarla en diciembre.

“En carreras de pileta he ganado carrera de mil quinientos metros o de ochocientos. Pero también hago carreras de fondo”, explicó la deportista, que tardó una hora y cuarenta minutos para terminar la carrera de aguas abiertas en Córdoba que le valió la clasificación a las finales que se van a disputar en Dubai.

“De chiquita me inicié nadando en Colón y a partir de los quince años pude entrar al club Estudiantes que me permitió formarme como deportista más profesional”, señaló

Tanto López como su familia pudieron a disposición la cuenta de Instagram (lopezisabella_) o lopez isabella guión bajo o al alias: isaalopez.

“Ojalá pueda llegar a competir y traer los mejores resultados”, concluyó la nadadora del Pincha que todas las semanas se entrena en la pileta climatizada que funciona en la sede social.