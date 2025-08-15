Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid

Rodeado de copas, de Champions League, con la 30, su familia (hasta sus abuelos), Florentino Pérez y el magnetismo y pompa de un club único. Ahí ya está Franco Mastantuono, con el mismo número con el que Messi empezó su inigualable carrera en el Barcelona, con un aplomo hasta impropio de su edad, con un futuro enorme por delante. Ese aplomo lo llevó a afrontar con absoluta seriedad y firmeza su primera conferencia de prensa como futbolista del Real Madrid.

"Querido presidente, muchas gracias y a todos los que están acá. Se me cumple un sueño como futbolista y persona, el club más grande del mundo, se me cumple un sueño y quiero compartir esta alegría con ustedes. Quiero agradecer a mi mamá, papá, mis hermanos, quiero que disfruten. También a mi grupo de amigos y trabajo. Gracias a mi familia, amigos, abuelos, que se tomaron el tiempo de viajar hasta acá. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho y esos valores vienen de mi círculo íntimo. Voy a dejar la vida por esta camiseta. Gracias a todos y espero conseguir muchas cosas. Hala Madrid", dijo Franco luego de la palabra de Florentino Pérez.