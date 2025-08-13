El hermano de Marcos Rojo lo defendió tras su llegada a Racing

Franco Rojo, hermano del experimentado defensor Marcos Rojo, habló sin filtros sobre el mercado de pases que sacudió al fútbol argentino. En medio de la sorpresiva transferencia de Marcos de Boca Juniors a Racing Club, donde no podrá jugar en el Torneo Clausura para el conjunto de Avellaneda, Franco se refirió a la posibilidad que nunca se concretó: un regreso a Estudiantes de La Plata, el club de su vida.

“No me dolió que Estudiantes no lo llamara. Como hincha, era un buen refuerzo y me hubiese gustado. Y como hermano, también”, confesó Franco en una nota con el programa La Palabra Final. Sin embargo, destacó que la relación con los hinchas del Pincha quedó tirante tras un cruce anterior, lo que lo llevó a hacer una aclaración tajante: “Si venía a Estudiantes, no iba a ir a la cancha a ver a Marcos”.

A mitad de año, cuando la salida de Marcos del Xeneize parecía inminente, Franco había abierto la puerta a un posible retorno al club platense. “Hay que preguntarle a él. Puede ser, él salió de ahí, si tiene ganas, si él quiere y si se puede, volverá. De eso con él no habló, no hablamos de su carrera”, expresó en ese momento. Estas declaraciones no cayeron bien entre los fanáticos del Pincha, que las consideraron innecesarias y generaron más fricciones.

Ahora, con Marcos ya luciendo la camiseta de Racing, Franco reflexionó sobre el giro inesperado: “Las cosas se dieron de otra manera y no me pone mal que vaya a Racing, me pone contento porque va a volver a jugar y eso es lo que importa”.

Sobre la polémica salida de Boca, donde el defensor fue “borrado” por el entrenador Miguel Ángel Russo, Franco evitó dar detalles profundos: “Yo estaba esperando que juegue. Su salida de Boca es un tema personal, y hablo poco con él sobre eso, aunque soy el que lo lleva a entrenar”.

En cuanto al conflicto con Estudiantes, Franco asumió su responsabilidad y reconoció que asistir a la cancha podría generar problemas. “Cuando fue a jugar a 1 y 57 con Boca, me puteaban a mí mientras le hablaba a él. Quizás hablé de más, pero no me arrepiento de nada. Lo que uno hace, después lo tiene que aguantar, y yo me encargo de lo mío”, soltó con firmeza. Y agregó: “Si no te quieren en un lugar, ¿a qué vas? ¿A buscar conflicto? Prefería verlo por TV”.

De esta manera se cierra una historia que quizás en el futuro tenga algún capítulo más.