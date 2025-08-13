Copa Libertadores: Racing perdió ante Peñarol en la ida de los octavos de final

Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing cayó 1-0 contra Peñarol en el estadio Campeón del Siglo. En un áspero duelo con muchas disputas e infracciones, el cero se rompió a falta de 10 minutos del tiempo cumplido, cuando David Terans convirtió el gol, luego de una mala salida del arquero Gabriel Arias. Además, el juego contó con la lesión de la figura del Carbonero, Leo Fernández, en el primer tiempo y con el debut de Marcos Rojo en la Academia, sobre el cierre del encuentro.

Por su parte, el Vélez de los Mellizos Barros Schelotto logró un buen empate en su visita a Fortaleza, en el partido de ida de los octavos de final. Fue un partido mediocre, parejo, con pocas chances para ambos. El local terminó con 10 hombres por la expulsión de Matheus Rossetto. La revancha se jugará el martes que viene en Liniers y el ganador de la llave se enfrentará con el vencedor de Racing-Peñarol.

En el balance, se puede suponer que el 0-0 favorece al equipo argentino que jugará en su estadio y con su gente el martes que viene. Pero el Fortín lleva cuatro partidos sin marcar goles, desde el 2-0 de Imanol Machuca ante Tigre por la primera fecha del Clausura.