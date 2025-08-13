¿A quiénes podrá comprar Gimnasia en el corto plazo?

En la continuidad de la investigación realizada por El Clásico del diario Hoy, se conocieron más detalles de la información que el club le brindará a los socios que decidan concurrir a la próxima Asamblea, con relación a los movimientos que fueron registrados hasta el 30 de junio de este año en el último ejercicio económico.

Hace unos días, este medio publicó que en el periodo 2024/2025, el fútbol profesional arrojó un superávit operativo promedio mensual que logró equiparar y equilibrar el déficit operativo mensual que arrojan los deportes amateurs y la escuela de la institución.

Ahora se conoció que los mayores ingresos provienen de los derechos de televisación, del marketing y publicidad, de la venta de abonos y de las cuotas que se pueden recaudar por los deportes amateurs y de los alumnos de la escuela, el jardín y la secundaria. En total, eso arroja un promedio mensual de casi 984.000 dólares para el club. En tanto que los principales egresos son los sueldos de los empleados, los honorarios profesionales de médicos y profesionales del fútbol, contemplado los jugadores y el cuerpo técnico y los sueldos de los profesores de los deportes amateurs del club.

Se confirmó, además, que hubo 18.700.000 de ingresos por venta de 11 jugadores (de Sosa a Castillo en los últimos dos años) y que hay futbolistas del actual plantel a los que se les podría comprar un porcentaje de su pase como lo son Silva Torrejón, Marcelo Torres, Piedrahita, Pérez, Seoane y Villalba.

Entrenamiento en Estancia y dolor por la muerte de un deportista del Lobo

El plantel de Gimnasia volvió a entrenar en Estancia Chica porque volverá recién el domingo a las 14 contra Lanús en el estadio del Bosque.

Alejandro Orfila se llamó a silencio, pidió bajar el perfil de las entrevistas y la exposición y recién entre hoy y mañana comenzará a definir el equipo que podría incluir el regreso de Silva Torrejón a la defensa.

Por otro lado, desde el club expresaron un profundo pesar por el fallecimiento de un jugador de hockey masculino de la institución, Agustín Isla.

Jugadores del plantel actual con opción de compra y sus %

Silva Torrejón: USD 300.00 por el 50%.

Piedrahita: USD 500.000 por el 80%.

Marcelo Torres: USD 450.000 por el 50%.

J. J. Pérez: USD 700.000 por el 50%.

Seoane: USD 700.000 por el 100%.

Villalba: USD 500.000 por el 50%.