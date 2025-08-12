Juegos Panamericanos: el platense Alem Yuma se quedó con el bronce

Alem Amado Yuma fue el encargado de conseguir la primera medalla para el judo argentino en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, cuyas competencias se realizaron en el Centro de Entrenamiento Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo. En el combate para subir o no al podio de la categoría hasta 81 kilos le ganó por ippon al peruano Benjamín Galarreta.

El platense Yuma, en su camino para llegar a ser medallista, superó por yuko al venezolano Luis Pariche, en cuartos de final, y cayó también por yuko ante el canadiense Arthur Karpukov.

El representante de Estudiantes de La Plata venía de coronarse campeón en la Copa Panamericana Junior Sub-21, que se realizó hace dos meses en Santo Domingo.