por galopón
Turf: Lo Dejo Todo y Sonreime, tienen deudas pendientes
Una electrizante jornada hípica se vivirá en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de doce carreras.
Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de doce carreras, entre las 13.30 y las 19. En el Hándicap “Día del Veterinario” (1.200 mts.), van a participar siete reconocidos velocistas que conforman un lote homogéneo , pero hay dos ejemplares que se destacan del resto: Lo Dejo Todo y Sonreime. Con respecto al pupilo de Luis Gorlero es un ejemplar de jugarse a la descubierta o venir en el fuego, es decir siempre busca ser protagonista desde el vamos . Con respecto al pupilo de Juancito Saldivia, en su primera actuación en esta pista se hizo clásico derrotando a Lo Dejo Todo, y a continuación quedó tercero de Le Massif.
Compromiso reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con un premio de $4.355.000 de recompensa para el ganador. Destacamos, como dijimos, a Lo Dejo Todo y a Sonreime, pero no la tendrán fácil ante el “eterno” Surfing Boy que a los 10 años sigue dando batalla y ante Vespaciano que viene de ganar un Especial sobre esta misma distancia. Se viene un carrerón… Hagan juego, señores.
CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA
1ra.) 4 – 2 – 3
2da.) 4 – 3 – 1
3ra.) 3 – 2 - 8
4ta.) 6 – 7 – 5
5ta.) 2 – 5 - 6
6ta.) 4 – 2 – 5
7ma.) 8 – 1 – 4
8va.) 5 – 7 – 6
9na.) 9 – 8 - 3
10a.) 5 – 1 – 13 - 8
11a.) 3 – 6 – 11
12a.) 14 – 7 – 6 – 12