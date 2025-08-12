Turf: Lo Dejo Todo y Sonreime, tienen deudas pendientes

POR GALOPÓN

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con un programa de doce carreras, entre las 13.30 y las 19. En el Hándicap “Día del Veterinario” (1.200 mts.), van a participar siete reconocidos velocistas que conforman un lote homogéneo , pero hay dos ejemplares que se destacan del resto: Lo Dejo Todo y Sonreime. Con respecto al pupilo de Luis Gorlero es un ejemplar de jugarse a la descubierta o venir en el fuego, es decir siempre busca ser protagonista desde el vamos . Con respecto al pupilo de Juancito Saldivia, en su primera actuación en esta pista se hizo clásico derrotando a Lo Dejo Todo, y a continuación quedó tercero de Le Massif.

Compromiso reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con un premio de $4.355.000 de recompensa para el ganador. Destacamos, como dijimos, a Lo Dejo Todo y a Sonreime, pero no la tendrán fácil ante el “eterno” Surfing Boy que a los 10 años sigue dando batalla y ante Vespaciano que viene de ganar un Especial sobre esta misma distancia. Se viene un carrerón… Hagan juego, señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 4 – 2 – 3

2da.) 4 – 3 – 1

3ra.) 3 – 2 - 8

4ta.) 6 – 7 – 5

5ta.) 2 – 5 - 6

6ta.) 4 – 2 – 5

7ma.) 8 – 1 – 4

8va.) 5 – 7 – 6

9na.) 9 – 8 - 3

10a.) 5 – 1 – 13 - 8

11a.) 3 – 6 – 11

12a.) 14 – 7 – 6 – 12