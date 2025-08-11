Domínguez, antes de Cerro: “Nuestra obligación es representarnos a nosotros y a nuestros hinchas”

Estudiantes atraviesa días decisivos. Este miércoles, desde las 19, enfrentará a Cerro Porteño en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y Eduardo Domínguez dejó en claro cuál es el espíritu que quiere para su equipo: “Nuestra obligación es la de representarnos a nosotros y a nuestros hinchas. Mientras representemos nuestra historia, nuestro escudo y nuestra gente, el resultado queda en un segundo plano”.

Tras hilvanar tres victorias seguidas en el Clausura, el DT destacó un cambio clave en la mentalidad del grupo: “Hoy estamos pensando en Estudiantes y no en el nombre, eso nos hizo tener un gran cambio”. Y agregó que la actitud es innegociable: “No conozco ningún equipo que haya salido campeón sin actitud. Coincido cien por ciento. Más nosotros y menos yo, como dice la pared escrita en el club”.

Sobre el armado del equipo, Domínguez no confirmó la formación, aunque dejó abierta la chance de usar línea de cinco: “Siempre es una posibilidad. En Copa le sacamos réditos y sabemos que es un esquema que nos puede beneficiar en estas instancias”.

También se refirió a Leonardo Suárez, el flamante refuerzo: “Era uno de los nombres apuntados por Marcos (Angeleri). Creí que era apresurado citarlo el jueves, pero ya podrá estar con nosotros en Paraguay”. En cuanto a Eric Meza, dio una señal positiva: “Empezó a entrenar con normalidad, lo vamos a evaluar para ver si vuelve a ser considerado”.

Respecto al rival, el “Barba” avisó: “Vi poco de Cerro porque vamos partido a partido, pero conocemos la propuesta de su entrenador. Es un equipo con jerarquía en la delantera y hay que tener cuidado, aunque nosotros también tenemos lo nuestro”.

El Pincha viajará este martes a Asunción con la ilusión intacta y la premisa clara de su DT: ser sólidos, serios y fieles a la identidad albirroja en un desafío copero que puede marcar el rumbo de la temporada.