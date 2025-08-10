Malvinas se quedó con el clásico de barrio en la Liga

Después de prácticamente tres semanas volvimos a tener acción de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Las buenas condiciones meteorológicas nos permitieron gozar de un sábado a pura actividad en los campos de la región y con muy buenos partidos, con mucho en juego en el inicio del Clausura, ya que todos pelean por algo.

El encuentro de la segunda jornada de la Divisional A estuvo en la cancha de Peñarol Infantil en Lisandro Olmos, donde Las Malvinas, el equipo de Franco Rojo, venció por 4-1 en el clásico a Asociación Iris. Fue un juego con una previa muy cargada de emociones, ya que se discutió mucho en torno al escenario neutral y la imposibilidad de la presencia del público, lo que lógicamente es un golpe a la economía de la institución local, en este caso el Multicolor.

Por otra parte, tenemos tres punteros: Unidos de Olmos, Estrella de Berisso y Centro Fomento Los Hornos. El elenco de Leandro Sarco le ganó 2-1 a Criba; los de Damián Zein 3-2 a Asociación Nueva Alianza y el cuadro de la dupla Cabillón - Giamperi 2-1 a Polideportivo Gonnet, que no levanta cabeza.

Siguiendo el repaso, Circulo Cultural Tolosano se llevó tres puntos clave en la lucha por la permanencia ante Everton en barrio Aeropuerto al ganar por 1-0, en tanto que Asociación Coronel Brandsen y San Lorenzo igualaron sin goles.

Otros resultados: Adip 1-1 Crisfa y Centro Fomento Ringuelet 2-2 Alumni de Los Hornos.