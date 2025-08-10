Villa San Carlos sufrió un duro golpe en Adrogué

Fue un sábado adverso para el primer equipo de Villa San Carlos, que no pudo traerse nada de su visita a Adrogué. Los comandados técnicamente por Pablo Miranda perdieron por 1-0 ante Brown, con el gol de Nicolás Meaurio para el dueño de casa. Dicho encuentro fue correspondiente a la octava jornada del Clausura de la B Metropolitana.

De esta manera, el Celeste dejó pasar la chance de continuar como único líder del campeonato y sumó su primera derrota en este certamen. Como si fuera poco, tanto el capitán Alejo Lloyaiy, Matías Samaniego y el goleador Emanuel Zagert llegaron a la quinta amarilla, por lo que no podrán ser considerados en la próxima jornada.

Con respecto al desarrollo, la única emoción en la red llegó a los 43 minutos de la primera etapa, cuando Meaurio pudo doblegar al arquero Tomás Akimenco, que viene siendo uno de los puntos más altos del Villero en esta temporada.

Tomás Akimenco; Luciano Machín, Alejo Lloyaiy, Nicolás Benavidez, Santiago Díaz; Juan Ignacio Silva, Ángel Acosta; Alejandro Lugones, Francisco Cairo, Matías Samaniego y Emanuel Zagert fueron los 11 que alistó el Pájaro.

La próxima, San Carlos recibirá el sábado venidero a Acassuso, desde las 15.30 en el Gennacio Sálice de Berisso.

Por su parte, Defensores de Cambaceres empató 1-1 contra Deportivo Español. Abrió la cuenta con un golazo Franco Romero, pero a poco del cierre lo igualó Santiago Yossini. De esta manera, los de Agustín Costantini llegan a cinco sin ganar, obteniendo tres derrotas y dos igualdades en la Primera C, complicando sus chances de ingresar al Reducido.