Independiente y River empataron en un clásico con polémicas

En el estadio Libertadores de América, Independiente y River igualaron 0-0 en un clásico que tuvo intensidad, llegadas y varias jugadas polémicas. El conjunto de Julio Vaccari mostró iniciativa en el arranque, mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo apostaron a la presión alta y la salida rápida por las bandas.

Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue la bandera del asistente. Tres goles fueron anulados durante el encuentro: Santiago Montiel y Walter Mazzantti vieron frustrados sus festejos para el Rojo, mientras que Miguel Borja sufrió la misma suerte para el Millonario. Las decisiones arbitrales generaron reclamos en ambos bancos, pero el marcador no se movió.

Preocupación en River: Germán Pezzella se lesionó y dejó la cancha entre lágrimas

El clásico entre Independiente y River en el estadio Libertadores de América dejó una imagen que preocupó a todos. Germán Pezzella, defensor del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, sufrió una dura lesión en una jugada dividida con Walter Mazzanti.

En la acción, el zaguero de 34 años quedó enganchado con el jugador del Rojo, se dobló la pierna y cayó al suelo de inmediato. Tanto sus compañeros como el árbitro principal pidieron rápidamente la asistencia del cuerpo médico, mientras Pezzella se tomaba el rostro, visiblemente dolorido. Finalmente, el jugador abandonó el campo de juego entre lágrimas, encendiendo las alarmas en River.