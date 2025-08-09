Villa San Carlos, el plato fuerte del fútbol del sábado

Se larga un sábado de mega acción en el fútbol de ascenso de toda la región. Villa San Carlos tendrá la responsabilidad de jugar en Adrogué ante Brown, mientras que Cambaceres recibirá al Deportivo Español y tendremos un planazo con la segunda jornada de la Divisional A de la Liga Amateur Platense.

Empezando el repaso, lo más importante será el desafío que tenga el Celeste, el conjunto de Pablo Miranda que llegaba puntero a esta octava jornada del Clausura de la Primera B Metropolitana -al cierre de esta edición jugó Midland- y buscará ante un rival de peso sumar puntos importantes en la lucha por el título.

A partir de las 15.00, con arbitraje de Wenceslao Meneses, el Villero intentará seguir sumando de a tres en el certamen, recordando que la semana pasada venció por 2-0 a Argentino de Merlo en el estadio Gennacio Sálice con un doblete de Emanuel Zagert. La campaña viene siendo interesante y San Carlos pisa fuerte en el Reducido, como también en la clasificación a Copa Argentina 2026, aunque pretende seguir siendo protagonista en esta temporada.

El equipo que pondrá en cancha el Pájaro será: Tomás Akimenco; Felipe Guallama, Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Nicolás Benavidez; Ángel Acosta, Juan Ignacio Silva; Alejandro Lugones, Francisco Cairo, Matías Samaniego y Emanuel Zagert.

También fueron convocados: Pablo Bangardino, Mauro Garraza, Leandro Guzmán, Tiago Mansilla, Juan Ramírez, Luca Ferro, Santiago Díaz, Ramiro Álvarez, Ezequiel Pérez y Leonel González.

Camba necesita los tres puntos

Defensores de Cambaceres también estará jugando este sábado por la tarde, desde las 15.30, frente al Deportivo Español por la 21° del campeonato de la Primera C. Los comandados por Agustín Costantini intentarán regresar al triunfo luego de cuatro presentaciones sin ganar, la última empate 1-1 con Claypole.

Con arbitraje de Manuel Girett, el estadio 12 de Octubre promete ser una fiesta para recibir al Rojo, que formará con: Facundo Collazo; Benjamín Duarte, Luciano Vargas, Valentín Lombardi, Facundo Odello; Rodrigo Galván, Matías Domínguez, Esteban Coronel , Adrián Alfonzo; Franco Romero, Nicolás De Benedetti. Además están convocados Blas Merino, Lisandro Reyes Vitale, Mariano Alderetes, Tiziano García, Benjamín González, Diego González, Tomás Baglieri, Matías Sosa y Alan Meschini.