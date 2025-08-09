Un fin de semana de ensueño para Estudiantes y Gimnasia

Por Daniel “Profe” Córdoba

Gimnasia ganó en Mendoza y no es poca cosa. Hay varias virtudes que hacen que en este momento el equipo de la franja azul esté en pleno progreso.

La inserción de jugadores jóvenes implicó que el equipo pueda ser más intenso tanto defendiendo como atacando y al mismo tiempo esto llevó a que durante la mayoría de los 90 minutos pudiera mantener la intensidad que tanto le costaba.

El Lobo aparenta ser un equipo y un grupo Unidos sin fisuras y que no tiene problemas hasta aquí en enfrentar a quien sea. Con tranquilidad hay que tomar esta sumatoria de puntos que el hincha albiazul festeja va alejando paulatinamente su miedo a descender.

Estudiantes tuvo, en el primer tiempo, el regalo a sus 120 años. Lograr un gol a los ocho minutos de juego y el segundo a los 43 minutos es tener todo lo ideal para ganar el juego.

Tan poco hicieron los de Independiente Rivadavia de Mendoza que, aún sin un juego sólido y constante, el Pincha mereció ganar dos por cero el primer tiempo.

Apenas un desajuste y una reacción producto de un pecado de juventud en los últimos minutos puso en aprietos y le dio suspenso a la definición, pero el resultado estuvo más que merecido.

Los dos merecieron irse festejando y los hinchas de la ciudad, después de mucho tiempo, van a encarar un fin de semana tranquilo y feliz. Que se mantenga en el tiempo.