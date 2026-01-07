Estudiantes cambia la hoja de ruta: sin Noche del León y con pretemporada exprés

La cuenta regresiva para el 2026 ya empezó en Estudiantes de La Plata, aunque no de la manera habitual. En las últimas horas, el club confirmó una decisión que alteró la hoja de ruta del inicio de temporada: la suspensión de la tradicional Noche del León. El motivo es claro y concreto: el calendario no da tregua y obliga a priorizar la competencia por sobre los eventos.

El evento, que suele marcar el primer contacto del plantel con los hinchas, la presentación de camisetas y un amistoso internacional en el Estadio UNO, quedó descartado por la cercanía con los compromisos oficiales. Incluso, semanas atrás, la dirigencia había avanzado en gestiones para disputar el encuentro ante Peñarol, pero la superposición de fechas terminó por sepultar la idea. El Carbonero jugará en Uruguay y el Pincha optó por no forzar una ventana que no existe.

Con este reordenamiento, el foco pasa directamente a la preparación deportiva. El plantel volverá a entrenarse el 7 de enero en el Country Club de City Bell, con apenas dos semanas completas de trabajo antes del estreno oficial. Un margen corto para un equipo que viene de ser protagonista, pero que deberá afinar detalles rápido para sostener la vara alta.

El debut será el lunes 19 de enero, cuando Estudiantes enfrente a Ituzaingó por la Copa Argentina, en cancha de Banfield. Apenas cuatro días después, el viernes 23, comenzará el Torneo Apertura con una visita de riesgo ante Independiente en Avellaneda. Un arranque sin red y con exigencia máxima.

En paralelo, el mercado de pases empieza a tomar protagonismo. Con la continuidad de Eduardo Domínguez ya asegurada, la dirigencia trabaja para ajustar el plantel en función de un presupuesto más medido y un calendario cargado. Habrá salidas y también llegadas puntuales, con la intención de no desarmar la base campeona pero sí corregir necesidades concretas, especialmente en ofensiva.

Así, sin presentación formal y con los botines listos desde temprano, Estudiantes se prepara para un 2026 que arranca a toda velocidad. No habrá Noche del León, pero sí competencia inmediata, decisiones rápidas y un objetivo claro: volver a ser protagonista desde el primer día.