Bachata Queen le marcó el ritmo a La Meninha en el cotejo central

POR GALOPÓN

En una tarde calurosa, por primera vez en el año, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el tradicional Clásico “Lucio Taborda” (G III-1.400 mts.), Bachata Queen ($9.00) sorprendió a las más creídas y en final desahogado se impuso por dos cuerpos a La Meninha, que por medio pescuezo dejó tercera a la creída Elenika. De esa forma la pupila del entrenador Juancito Saldivia logró mantener su invicto en esta pista donde ganó la tres carreras que disputó y de continuar en esta línea será muy difícil de vencer en la media distancia. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- vino cerca del fuego que alimentaba Tranquila Señora, pero sin chamuscarse. Así, esperó la recta para –en los 150 metros finales- pasar al frente y escapar rumbo al disco que cruzó con clara ventaja sobre La Meninha que de atropellada le quitó el lugar a Elenika, en la misma sentencia. Así, la conducida, como manda el código, por el jockey de la casa Lucas González logró el cuarto triunfo –y primero de corte clásico gradual- de su corta pero exitosa campaña.

Cotejo reservado para yeguas de 3 años y más edad, ganadoras, ocupó el quinto turno de la programación con ocho participantes en pista, ya que Italian Bomb dejó el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el rotundo favoritismo de Elenika, que prometía en caso de ganar un sport de $2.10, superando ampliamente lo reunido por Ucrania ($5.15) y por Melancólica ($6.40).

Abiertos los partidores, tal su forma de correr, Tranquila Señora primereó a todas sus rivales de tal forma que enseguida le sacó un largo de luz a Bachata Queen, quedando cerca Elenika por los palos y La Meninha por afuera. Formalizada la competencia, la puntera corría con medio cuerpo de luz sobre Bachata Queen, corriendo cerca la favorita y La Meninha. Así, culminaron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo de Tolosa, seguía mandando Tranquila Señora pero sin despegarse de Bachata Queen, tampoco de Elenika y de La Meninha, quedando ya el resto de las competidores en un segundo plano.

En la mitad de la elipse Tranquila Señora mantenía pequeña ventaja sobre Bachata Queen mientras que por afuera amagaba Elenika y más abierta hacía lo propio La Meninha. De esa forma entraron a la recta con la puntera dispuesta a defender su lugar pero la cuerda le duró hasta los 150 metros finales donde Bachata Queen con potentes brazadas la pasó de largo para seguir viaje hasta el disco que cruzó con clara ventaja sobre La Meninha que por poco dejó tercera a Elenika.

La ganadora vino en 24s.27/100; en 47s.75/100 y en 1m.12s. hasta completar 1m.24s.80/100 para los 1.400 metros de pista normal.