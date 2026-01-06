Cavani arrancó el 2026 entre algodones

Edinson Cavani empieza a dejar atrás un inicio de pretemporada con cautela en Boca y dio una señal alentadora en el doble turno de este lunes. Tras varios días de trabajos diferenciados por molestias físicas, el uruguayo pudo volver de manera progresiva y encendió una luz de optimismo en el cuerpo técnico.

El Matador venía manejando las cargas con extremo cuidado, especialmente por una molestia en la zona lumbar que lo obligó a ir de menor a mayor. Hasta esta mañana no había participado de los ensayos de fútbol, priorizando la recuperación para evitar recaídas.

En el entrenamiento vespertino, Cavani se sumó parcialmente al grupo: realizó trabajos físicos a la par de sus compañeros y luego tuvo contacto con la pelota en el campo, aunque todavía con tareas diferenciadas. En el CT de Claudio Úbeda siguen de cerca su evolución diaria.

La idea en Boca es clara: que el goleador llegue en plenitud al debut del Torneo Apertura. El estreno será ante Deportivo Riestra, el domingo 25 de enero en La Bombonera, y el objetivo es tener a Cavani al 100% desde el arranque del campeonato.