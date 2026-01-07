Nuestra candidata Gota Clara Sos dejó “pintada” a la del “Tinta Roja”

Las potrancas de la generación 2023 salieron a la pista local por primera vez para disputar el tradicional Especial “Apertura” (1.000 mts.) y en carrera, nuestra candidata Gota Clara Sos no dejó dudas en su desplazamiento porque viniendo de menor a mayor, faltando 200 metros pasó de largo a Gran Gotera, a la que la dejó “pintada” seis cuerpos detrás al momento de cruzar, en tanto al hocico, finalizaba tercera Amiguita Casual.

La descendiente de Make You Luck demostró toda su precocidad no dejando dudas en su desplazamiento superando con claridad a su hermana por línea paterna, Gran Gotera que siempre vino peleando adelante y cuando parecía que se quedaba con la victoria, la pasó de largo Gota Clara Sos, que remató la carrera en forma espectacular.

Carrera reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2023, que no hayan ganado, ocupó el séptimo lugar en la grilla de la programación con 11 ejemplares dispuestas a medir fuerzas, porque Amarga Fruta y La Libertaria faltaron a la cita. Favorita en las apuestas resultó Adorable Pass ($2.75) sobre lo reunido por Gota Clara Sos ($3.50).

Abiertos los partidores, Adorable Pass tomó decididamente el comando del lote y formalizada la carrera corría con cuerpo y medio de ventaja sobre Gran Gotera, quedando luego Amiguita Casual y Marquise Zenda.

Ya en el codo de la calle 41, la puntera frenaba por poco a Gran Gotera, escalonándose por detrás Amiguita Casual, Marquise Zenda y Gota Clara Sos que se acercaba a las de adelante, luego de largar entretenida. En la mitad de la elipse, Gran Gotera superó a Adorable Pass y de esa manera pisó la recta con aires de segura ganadora y como tal intentó la disparada, pero faltando 200 metros la pasó de largo Gota Clara Sos, dejando literalmente parada a sus rival, porque al momento de cruzar el disco la superó por seis cuerpos.

La ganadora vino en 23s.55/100 y en 47s,70/100 hasta completar 59s.16/100 para los 1.000 metros de recorrido.