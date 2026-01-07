Dakar 2026: jornada peligrosa y resultados dispares para los argentinos

La etapa 3 del Rally Dakar 2026, disputada íntegramente en Alula, volvió a exponer la dureza del desierto saudí y dejó un balance agridulce para los representantes argentinos. En motos, Luciano Benavides fue protagonista pese a sufrir tres caídas sin consecuencias: terminó 4° y escaló al 5° lugar de la general, a 11m06 del líder Daniel Sanders, en un día que calificó como “muy peligroso”. En Rally2, Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola avanzan con el objetivo firme de llegar a la meta final.

En autos, la general cambió de manos con el liderazgo del estadounidense Mitch Guthrie y un sorprendente dominio del Ford Raptor. En Challenger, David Zille y Sebastián Cesana cedieron la punta pero siguen en pelea desde el 5° puesto, mientras que Augusto Sanz celebró un triunfo parcial junto a Puck Klaasen. También hubo recuperación para Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, ahora 6° en el acumulado.

La etapa 4, primera en formato maratón, se largará este miércoles y volverá a exigir al máximo a pilotos y máquinas.