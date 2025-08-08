Rojo se quedó con el pase y ya puede ofrecerse casi gratis a Estudiantes

Marcos Rojo aceptó la propuesta de Boca Juniors y rescindió su contrato con la institución, lo que permite negociar con el pase en su poder con otro club.

El excapitán Xeneize se comunicó con Marcelo Delgado, el único integrante del Consejo de Fútbol disuelto en las últimas horas, y dio el visto bueno para que el vínculo, que finalizaba en diciembre de este año, se interrumpa

El zaguero aceptó resignar los cinco meses pendientes y cobrará hasta el último día de trabajo.

La historia de Marcos Rojo y Boca Juniors ya estaba terminada desde hace tiempo. El defensor, de 35 años, venía relegado del plantel y entrenándose lejos de sus compañeros, al igual que Marcelo Saracchi y Cristian Lema. Y la situación generó varios roces, lo que llevó a la propuesta para cortar el vínculo.

Teniendo en cuenta que ayer arrancó la cuarta fecha, seguían pasando las semanas y nadie venía a comprarlo, Boca le ofreció darle el pase cinco meses de que se termine el contrato.

¿Vendrá a Estudiantes? Lo cierto es que el jugador tiene la potestad de ofrecerse sin pretensiones a cualquier institución, y en el Pincha solamente lo aceptarían en el caso de que esté dispuesto a cobrar uno de los contratos más bajos del plantel.