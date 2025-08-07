Estudiantes le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia en la fecha 4 de la Liga Profesional

Estudiantes logró su tercera victoria consecutiva en la Liga Profesional tras imponerse por 2 a 1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido correspondiente a la fecha 4 del torneo Clausura.

Los goles del Pincha fueron anotados por Fabricio Pérez, que abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo, y Leandro González Pirez, que amplió la ventaja a los 39 minutos de la misma etapa. Para Independiente Mendoza descontó Sebastián Villa, quien convirtió de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.

El encuentro estuvo marcado por la superioridad en la posesión del balón de Estudiantes, que tuvo un 57% frente al 43% de su rival, además de realizar 11 tiros al arco contra 8 de Independiente Mendoza. Sin embargo, la visita sufrió una baja importante a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando Gastón Benedetti fue expulsado dejando a Estudiantes con un jugador menos en el cierre del partido.

Con este resultado, Estudiantes se ubica 5° en la tabla de posiciones, mientras que Independiente Mendoza se encuentra en el 11° puesto.

El próximo compromiso de Estudiantes será frente a Banfield el domingo 17 de agosto a las 16:15 horas. En tanto, Independiente Mendoza visitará a Boca Juniors ese mismo día a las 20:30 horas.