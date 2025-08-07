La Plata

jueves 7 DE agosto 2025

Con bajas y regresos, Estudiantes va por otra alegría en casa

Este noche desde las 21.15, el Pincha recibirá a Independiente Rivadavia con la misión de sostener el envión tras vencer a Racing en Avellaneda. Domínguez suma bajas sensibles, pero recupera piezas y perfila un once competitivo en busca de su tercera victoria al hilo.

Estudiantes se prepara para un nuevo desafío en el Estadio UNO, donde está noche a las 21.15 enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 4 del Torneo Clausura. Con el arbitraje de Sebastián Zunino y Salomé Di Iorio a cargo del VAR, el equipo de Eduardo Domínguez buscará seguir por la senda del triunfo tras superar a Huracán y Racing de manera consecutiva.

El entrenador albirrojo podrá volver a contar con Santiago Núñez, quien cumplió su fecha de suspensión. Sin embargo, los dolores de cabeza aparecen por las bandas defensivas: Eric Meza arrastra una sinovitis en la rodilla y su lugar podría volver a ser ocupado por Román Gómez, mientras que por izquierda, la disputa entre Benedetti y Arzamendia se inclina levemente a favor del primero.

En la zona media, Neves y Alexis Castro están descartados por lesión, y se aguarda por Ezequiel Piovi, que será probado para saber si podrá volver a estar a disposición tras su dolencia en la rodilla. Mikel Amondarain, que sorprendió con un gran rendimiento ante Racing, asoma como titular. El Ruso Ascacíbar y Cristian Medina completarían el mediocampo.

La ofensiva también genera incertidumbre. Guido Carrillo viene de ser operado del tabique y llega con lo justo, mientras que el rendimiento de Lucas Alario no termina de convencer. Ante esto, el cuerpo técnico incluyó a Franco Domínguez Ávila en los últimos entrenamientos, y podría meterse en la lista de concentrados.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que viene de un buen momento: empató sin goles ante Belgrano en la última jornada y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Central Córdoba. Bajo la conducción de Alfredo Berti, la Lepra mendocina se muestra sólida y será un rival exigente.

Con bajas, pero también regresos importantes, Estudiantes intentará estirar su racha positiva, consolidar la levantada futbolística y seguir creciendo en la tabla antes del gran duelo copero ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. La previa, como siempre, se vive con intensidad en La Plata.

