Rugby: dos platenses en Los Pumas para el Championship

El regreso de Los Pumas a Córdoba para enfrentar a los All Blacks por el Rugby Championship 2025 será histórico: por primera vez ambos equipos se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque la ciudad ya albergó cinco partidos del seleccionado argentino, este duelo marcará un hito inédito. El choque será el sábado 16 de agosto y abrirá una serie clave para los dirigidos por Felipe Contepomi.

Entre los 34 convocados figuran dos platenses: Lucio Cinti e Ignacio Mendy. Por lesión quedaron afuera tres habituales titulares: Grondona, Boffelli y Gallo.

La última vez que los neozelandeses jugaron en Córdoba fue ante combinados locales en 1976, 1985 y 1991, con victorias contundentes. El segundo test match se jugará en el estadio de Vélez, sede de siete duelos previos entre ambos seleccionados, todos ganados por Nueva Zelanda. Los Pumas buscarán revertir esa historia con el apoyo del público argentino.