Gimnasia quiere ratificar su buen momento ante Godoy Cruz

Tras el empate ante San Lorenzo y la victoria frente a Independiente, el Lobo quiere aullar en Mendoza. En el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Gimnasia se medirá ante Godoy Cruz desde las 17:00 horas en el renovado Estadio Feliciano Gambarte. Con la baja por lesión de Pedro Silva Torrejón, la única modificación que hará Alejandro Orfila sería en el puesto del lateral izquierdo, donde ingresaría Juan Villalba.

Respecto a la lista de convocados para enfrentarse al Tomba, de las incorporaciones que realizó la dirigencia en el mercado de pases el único ausente será el mediocampista Juan Yangali. Cabe recordar que Orfila sigue sin poder contar con Matías Melluso y otra vez no ingresó en la consideración del cuerpo técnico el venezolano Junior Moreno. Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita se meterán por Alan Sosa y el lesionado Silva Torrejón.

El Tomba no tuvo un buen inicio en el certamen doméstico. Tras arruinarle el regreso a Ángel Di María en la primera fecha con el empate 1-1 en Rosario con Central, los de Solari no salieron del 0 a 0 con Sarmiento en Mendoza, algo que repitieron en su última visita a Talleres en Córdoba. Tres cruces y tres empates para el Expreso.

La Reserva goleó al “Tomba”

El elenco dirigido por Fernando Zaniratto visitó a Godoy Cruz y consiguió su segundo triunfo consecutivo con una gran goleada. El Lobo atraviesa un interesante inicio del campeonato, que lo tiene invicto y en el segundo puesto de la Zona B con 8 unidades, tras dos triunfos y dos empates.

La Reserva albiazul dio una muestra de carácter importante en Mendoza. Con mucha autoridad y contundencia, se llevó puesto a su rival y lo goleó por 3-0 para consolidarse como uno de los protagonistas en el inicio del torneo. Jorge de Asís fue el encargado de abrir el marcador y sellar la goleada, mientras que el del medio fue un golazo de Nicolás Barros Schelotto.

Abaldo fue presentado en Independiente

El Rojo oficializó la llegada de Matías Abaldo, quien arriba desde Defensor Sporting en calidad de préstamo por un año. El extremo, con pasado reciente en Gimnasia, firmó contrato tras superar negociaciones complicadas. El acuerdo incluye opción de compra y una cláusula de salida por incumplimiento profesional. Cabe recordar que el Lobo aún conserva un 34% de la ficha del futbolista.