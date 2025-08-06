Ruptura en el Consejo de Fútbol de Boca: se van Chicho Serna y Raúl Cascini

Boca Juniors oficializó la salida de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol, el órgano creado y liderado por Juan Román Riquelme. El anuncio llegó a través de un comunicado institucional publicado horas antes del partido ante Racing, en medio de un clima de tensión interna y presión por los resultados.

“Ya no forman parte de la institución”, expresó el club, al confirmar que ambos dejarán sus funciones y no serán reubicados dentro del organigrama. La decisión se dio tras una renuncia presentada luego de la derrota ante Huracán, aunque en la práctica responde a un proceso de desgaste acumulado.

Serna había ingresado al club como ayudante de Sebastián Battaglia en la Reserva y luego pasó a integrar el Consejo. Cascini, en cambio, fue parte del equipo desde su conformación inicial. Jorge Bermúdez, otro de los históricos del grupo, continúa de licencia por asuntos personales en Colombia.

Mientras Marcelo Delgado se mantiene en su cargo, desde el entorno de Riquelme ya trabajan en una reconfiguración del área de fútbol. La salida de Serna y Cascini marca un punto de quiebre en la gestión del ídolo, que hasta hace poco defendía públicamente a sus compañeros de Consejo: “No se toman vacaciones hace cinco años”, había dicho.