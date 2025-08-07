Estudiantes comenzó con un triunfo

Estudiantes debutó con una victoria en el Torneo Clausura del básquet platense al vencer como visitante a Unión Vecinal por 85-79, en un encuentro marcado por el buen rendimiento de sus refuerzos. Facundo Vallejos, Ciro Zuluaga y Gonzalo Genoro, quienes hicieron su estreno en el Pincha, anotaron 57 de los 85 puntos del equipo dirigido por Lucas Conti. También tuvo su primera aparición oficial el perimetral Ignacio Gerdau, completando el cuarteto de debutantes.

El comienzo no fue fácil para Estudiantes, que tardó en acomodarse y encontrar ritmo. El primer cuarto fue favorable a Unión, pero con el correr de los minutos, el León se asentó. Vallejos fue una pieza clave en la pintura, Zuluaga manejó los tiempos del equipo desde la base, y Genoro aportó tanto en ataque como en defensa. Estudiantes fue creciendo y sacó una ventaja que llegó a rondar los 10 puntos.

En el tramo final, Unión Vecinal reaccionó con el empuje de Fidel Álvarez, que le devolvió emoción al partido. Sin embargo, el Pincha supo mantener la calma, ajustó en defensa y selló el triunfo en un escenario que históricamente le costó.

Una victoria importante para arrancar con confianza un torneo que lo tendrá como uno de los equipos a seguir.

Además la fecha tuvo el triunfo de Atenas sobre Reconquista por una goleada de 90 a 57. Por su lado, Platense cayó por 90 a 85 en condición de local frente al recién ascendido Gonnet. Por último, Banco Provincia superó 68 a 63 a Universal.