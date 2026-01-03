River viajó a San Martín de Los Andes para continuar su preparación

River continúa con la pretemporada 2026 y este viernes viajó a San Martín de los Andes-tal como lo hizo el año pasado-, previo a sus primeros amistosos de preparación para una nueva campaña anual.

El entrenamiento de la jornada fue vespertino a las 16:30 horas en el River Camp. Luego, a las 21 emprendieron rumbo a Neuquén desde el FBO Ezeiza y arribarán pasadas las 23 al Aeropuerto Aviador Carlos Campos, en donde los espera un gran recibimiento, organizado por la filial oficial de la ciudad.

La misma preparará un pasillo rojo y blanco de 10 kilómetros de longitud sobre la Ruta 40. A través de un video publicado en sus redes sociales (@filialriver.sma), detallaron la iniciativa y solicitaron a los hinchas que asistan con la camiseta puesta y una bandera del club. Además, pidieron evitar el uso de pirotecnia, no arrojar basura y no encender fuego en ningún tramo del recorrido.

Mientras tanto, el plantel viajará escoltado por un fuerte despliegue policial con fuerzas federales, provinciales y municipales desde el Aeropuerto hasta el Chapelco Golf, donde se hospedarán los protagonistas. San Martín de los Andes será testigo de una pretemporada millonaria por cuarta vez, tras las sucedidas en 2020, 2022 y 2025.