En una Polla con varias opciones ¿habrá un “regalo” del sol…?

Jueves de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con un programa de 12 carreras, entre las 13.30 y las 19. En el tradicional Clásico “Polla de Potrillos” (G III-1.600 mts.), van a participar diez potrillos que inician el nuevo proceso selectivo de la segunda parte del año –la llamada Triple Corona- que prosigue con el Clásico “Jockey Club de la provincia de Buenos Aires” (G III-2.000). mts.) y que culmina con el Gran Premio “Provincia de Buenos Aires” (G I- 2.200 mts.).

En un lote donde no hay una figura excluyente nuestro voto va a ser bien platense, porque irá enancado en Regalo del Sol que con un debut tardío dio espectáculo al imponerse en el Especial “Patria”(1.500 mts.) por la friolera de ocho cuerpos sobre Kuccini ya vuelta de hoja, sin roce alguno, quedó cuarto de Winston a poco más de seis cuerpos en el Clásico “Isidoro Aramburu” ( G III-1.600 mts.), con poca suerte en el desarrollo. Evolucionó en su preparación y es por eso que confiamos en el defensor del stud “El Gruñón” que buscará emular a This Way que en la temporada 2018 recorrió idéntico camino que el pupilo del “Chito” Domínguez y se alzó con la Polla de dicho año.

Compromiso reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2022, con un peso uniforme de 56 kilos, ocupa el séptimo turno de programación, con un premio de $6.915.000 de recompensa para el ganador. Destacamos a Regalo del Sol, pero no la tendrá fácil ante Winston que viene de ganar precisamente el “Isidoro Aramburu” y que tratará de repetir dicho desempeño. Tercero en discordia ubicamos a Roman Libanés, titular de dos victorias en tres presentaciones y que no es invicto por esas cosas del turf.

Se viene un carrerón…¡Hagan juego, señores!

Los candidatos de Hoy

1ra.) (6 – 6 A) – 2 - 4

2da.) 6 – 3 – 2

3ra.) 3 – 1 - 4

4ta.) 3 – 5 – 6

5ta.) 2 – 3 - 5

6ta.) 2 – 5 – 1

7ma.) (8 – 8 A) – 1 - 9

8va.) 7 – 6 – 2

9na.) 2 – 4 - 1

10a.) 2 – 3 – 8

11a.) 6 – 4 – 8

12a.) 13 – 14 – 11 – 3