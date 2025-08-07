Colapinto se recupera tras un gran susto con despiste y golpes en Hungría

La jornada del miércoles comenzó con un susto para los amantes del automovilismo argentino: Franco Colapinto sufrió un accidente mientras realizaba pruebas con Alpine en el circuito de Hungaroring, en Hungría.

Afortunadamente, el incidente no tuvo mayores consecuencias y el piloto argentino se encontró en perfectas condiciones de salud para continuar con las pruebas de neumáticos Pirelli, aportando información de cara a la temporada 2026.

En ese sentido, la propia marca de neumáticos publicó más tarde los resultados de la prueba, en la que también participó el flamante piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

“Lamentablemente, el programa solo se completó parcialmente, ya que Alpine se vio obligado a interrumpir la prueba cuando Colapinto se salió de la pista en la primera parte de la sesión matutina. El coche sufrió daños que le impidieron regresar a la pista antes del final de la sesión”, comenzó el comunicado de Pirelli, donde se detalló lo ocurrido y el estado del monoplaza de la escudería francesa.

Luego, añadieron los tiempos que registraron ambos corredores:

“Hasta ese momento, el argentino había completado 25 vueltas, con un tiempo más rápido de 1:20.270. En cambio, Leclerc pudo completar un programa completo, terminando el día con un total de 144 vueltas y un tiempo más rápido de 1:19.407”.

Durante la segunda jornada de los test de la Fórmula 1 en Hungría, Franco Colapinto había sufrido este miércoles al mediodía un accidente en la curva 11 del circuito Hungaroring, donde el último fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio del país europeo.

En las imágenes, se podían observar cómo el monoplaza que conducía el argentino quedó destruído. Tras el incidente, Alpine emitió el comunicado para confirmar que el oriundo de Pilar se encuentra fuera de peligro tras ser atentido por los médicos.

“Durante el segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien”, citó la escudería en sus redes sociales. Asimismo, se pudo ver un video del piloto de 22 años regresando al paddock del equipo por sus propios medios que publicó el periodista Adrián Puente en los boxes del circuito.

Hay que recordar que, al igual que sucede cuando hay un incidente durante una tanda de entrenamientos o una carrera, los pilotos pasan por el control médico por una cuestión de protocolo de la FIA.