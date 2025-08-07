Moretti se prepara para su regreso y planea una jugada fuerte: la construcción de un nuevo estadio

Marcelo Moretti, presidente en licencia de San Lorenzo, decidió volver a ejercer su cargo tras el escándalo de las presuntas coimas en las divisiones inferiores. “Dependo de la AFA y la Justicia. Muchos me apoyan, otros no. Gané las elecciones honestamente y no estoy procesado”, afirmó en las últimas horas.

En este marco, su intención es clara: retomar la conducción del club y avanzar con el proyecto más ambicioso de su gestión, la construcción del nuevo estadio.

Es preciso mencionar que, durante su mandato, Moretti canceló inhibiciones por 7 millones de dólares, quintuplicó el contrato de indumentaria (pasó de Nike a Atomik), formó un equipo que terminó tercero en el torneo anterior y logró récords de abonados (21 mil).

Asimismo, en el plano financiero vendió jugadores por 25 millones de dólares brutos (19 netos) y compró por 10, lo que generó un superávit de 9 millones en ese rubro. Además, la Reserva del club disputó las dos últimas finales del torneo, consolidando el buen momento deportivo.

Ahora, Moretti quiere retomar la agenda con el nuevo estadio en Boedo, un proyecto valuado en 160 millones de dólares y que cuenta con el respaldo financiero completo del grupo constructor Gecar a la cabeza con Jairo Fernández Casas Vera y el director Manuel Fernando Gonzalez Rodriguez. Se han firmado preacuerdos de factibilidad, aunque el avance se frenó por la licencia del presidente.

La presentación formal del proyecto podría marcar el inicio de una nueva etapa en la historia del club de Boedo: “me quedan dos años y medio de gestión y el estadio está listo para arrancar”, sostuvo el dirigente.