San Lorenzo se quedó con el "clásico” ante Vélez

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo le ganó 1-0 a Vélez Sarsfield en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el Ciclón llegó a los ocho puntos y trepó a la punta de la Zona B. Los primera llegada clara y válida fue para el conjunto azulgrana. A los 23 minutos, Alexis Cuello ensayó una chilena dentro del área visitante, pero su remate se fue apenas desviado.

Fue el propio Cuello quien abrió el marcador. Tras el tanto, las acciones se emparejaron, aunque las ocasiones de peligro escasearon, por lo que el tanteador se mantuvo intacto y el Cuervo se fue ganando al descanso.

El Ciclón venía de sufrir un traspié ante Tigre en los octavos de final de la Copa Argentina: cayó 1-0 en cancha de Morón y fue eliminado de la competición. Ahora se vuelve a centrar en el campeonato. Los dirigidos por Damián Ayude, además, buscan asentarse en zona de clasificación a la Sudamericana y, por qué no, colarse entre los tres primeros de la Anual para ingresar a la Libertadores.

El panorama en el Fortín es otro: aunque cosechó idénticos resultados (e incluso marcadores) que San Lorenzo en las primeras tres jornadas, además, los de Guillermo Barros Schelotto ya piensan en el duelo de ida por los octavos de final de la Libertadores ante Fortaleza, que se llevará a cabo este martes en Brasil.