“Vamos Lobo”: el mensaje de Insfrán que ilusiona a los hinchas

Seguro, firme y confiable. Así describió la organización de la Liga Profesional al arquero de Gimnasia hace pocos días. Y para ratificar su buen momento, Nelson Insfrán tuvo otra actuación destacable en la victoria del Lobo en Mendoza. Los jugadores triperos utilizaron sus redes sociales en el día libre para demostrar la alegría y la unión del plantel. El “Mono” pasó de resistido a ser de los más queridos por la gente.

El elenco mens sana se aleja de los puestos de abajo y sueña con mantener el nivel para seguir sumando y tratar de meterse entre los ocho mejores de su zona. Y en parte es por Insfrán que los hinchas puedan disfrutar de este momento próspero que vive el equipo. El conjunto dirigido por Orfila sacó 7 puntos de 12 posibles, dejando atrás a dos grandes como San Lorenzo e Independiente.

El nacido en Clorinda lleva atajados 19 partidos a lo largo de todo el año, arrancó la temporada en el banco de suplentes y tras los primeros partidos de Luis Ingolotti terminó recuperando su lugar. Durante el 2025 mantuvo la valla invicta en la mitad de los encuentros jugados y recibió 14 goles.

Tras el triunfo ante el “Tomba”, Orfila comentó: "Es un arranque muy importante. El objetivo nuestro es contagiar a nuestros hinchas y a partir de ahí construimos. Las victorias hay que disfrutarlas porque cuestan pero debemos ser conscientes de nuestras virtudes y limitaciones. Se convencieron que son buenos en base a nuestras limitaciones. Haces dos meses el plantel estaba golpeado anímicamente por cuestiones lógicas. Hoy los jugadores cambiaron la cabeza y se dieron cuenta en el día a día que pueden y que conmigo juegan los que están mejor.

El fixture Tripero

Fecha 5: vs. Lanús (L)

domingo 17 a las 14 hs

Fecha 6: vs. San Martín SJ (V)

sábado 23 a las 20 hs

Fecha 7: vs. Atlético Tucumán (L)

Fecha 8: vs. Unión (V)

Fecha 9: vs. Deportivo Riestra (V)

Fecha 10: vs. Rosario Central (L)

Fecha 11: vs. Sarmiento (V)

Fecha 12: vs. Talleres (L)

Fecha 13: vs. Estudiantes (V)

Fecha 14: vs. River (V)

Fecha 15: vs. Vélez (L)

Fecha 16: vs. Platense (V)