Un fichaje en Rojo: de la Bombonera a la Academia pero ¿inhabilitado por este año?

La novela Marcos Rojo sumó un capítulo tan inesperado como polémico. Este miércoles, el zaguero de 35 años firmó su desvinculación de Boca Juniors y selló de palabra su arribo a Racing, con la mira puesta en la Copa Libertadores y en un debut que ilusionaba al hincha académico. Todo se dio en la antesala de un partido cargado de morbo: esta tarde, desde las 16, Boca y Racing se enfrentarán en la Bombonera por una nueva fecha del Torneo Clausura. El propio Rojo confesó que intentará estar en la cancha para ver el encuentro.

En una carta de despedida a los hinchas xeneizes, el ex Manchester United mezcló gratitud y frases filosas: “Me toca irme de donde no quisiera… hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca”.

La salida fue rápida, pero en las últimas horas explotó una bomba que podría frenar su estreno en el torneo local: Rojo no está habilitado por AFA para disputar el Clausura con Racing.

El motivo es reglamentario. El artículo 19.2.4 indica que los futbolistas libres solo pueden ser inscriptos si rescindieron antes del 24 de julio, fecha límite del libro de pases. Rojo lo hizo recién el 7 de agosto. Esto obliga a que, para que pueda jugar, Boca y Racing deban renegociar su llegada vía préstamo o venta. Mientras tanto, en Avellaneda ya lo esperan para sumarse a los entrenamientos, aunque saben que el debut en el torneo podría demorarse.

Así, lo que parecía un pase cerrado quedó en suspenso, en medio de un clima especial: un referente reciente de Boca, ya con la camiseta de Racing, siguiendo desde la tribuna un clásico que podría ser el primero que viva desde el otro lado, con toda la expectativa puesta en si finalmente podrá o no pisar el césped vestido de celeste y blanco.

River visita a Independiente en Avellaneda

River buscará seguir encaminado en el inicio del segundo semestre al enfrentar a Independiente como visitante, en lo que será también la previa a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Libertad. Por lo tanto, Marcelo Gallardo comienza a sacar conclusiones del trabajo de la semana y ya tendría en la cabeza un once para hoy. Desde las 18:30 horas, el Millonario jugará el clásico ante el Rojo en el Estadio Libertadores de América, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Por otro lado ayer, Huracán le ganó 1-0 a Tigre, Newell’s a 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús lo propio a Talleres de Córdoba.