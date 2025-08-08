Winston corre, gana y suma: en la Polla derrotó a Regalo del Sol

POR GALOPÓN

En una tarde destemplada, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el tradicional Clásico “Polla de Potrillos” (G III-1.600 mts.) el triunfo fue para Regalo del Sol que inició con buen pie –mejor dicho con buena pata- el camino a la “Triple Corona”. Como “quien no quiere la cosa” encimó la carrera en el codo y al pisar el derecho dominó de lleno y escapó rumbo al disco que lo cruzó con cuatro largos de ventaja sobre Regalo del Sol, mientras que tercero, a un largo, culminaba Un Infierno. El ganador, no dejó dudas en su desplazamiento, contando con una acertada conducción por parte del jockey Jorge Peralta. Nuestro recomendado, corrió de menor a mayor, para apurar entre codos y pisar la recta ganancioso para prolongar su dominio hasta el disco, confirmando que la distancia le va a venir cada vez mejor.

Como dijimos, el buen descendiente de Forge logró otro importante éxito –el tercero en siete salidas- que lo mantiene en el trono del mejor potrillo local. Y tal cual lo confirmó su cuidador Juancito Saldivia vamos a seguir disfrutando a Winston, porque va a continuar el proceso selectivo en esta pista.

Cotejo reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2022, ocupó el séptimo turno de la programación con los nueve participantes en pista, y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Winston, que prometía un sport de $1.70, superando lo reunido por Regalo del Sol ($5.20) y por Roman Libanes ($5.50). Ya en carrera, la victoria fue para nuestro recomendado Winston, para alegría de la cátedra.

Abierto los partidores, se movió más rápido Gatao que Unbroken y Amuni y tomó el comando del lote, pero al formalizarse la carrera Unbroken se hizo cargo de la punta seguido por Gatao, Llebrenc, Amuni, Winston, Vampiro Zen y Un Infierno, que accionaban en el mismo pelotón, muy juntos. Descontados los primeros 400 metros, Unbroken mantenía un cuerpo de ventaja sobre Gatao, mientras que los cinco nombrados se apiñaban en la persecución.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Unbroken, Gatao, Winston y Un Infierno se juntaban en la disputa de la vanguardia, quedando muy cerca Llebrenc.

Así, completaron el recorrido de la curva con lucha en la delantera entre Winston y Un Infierno, quedando en el medio Llebrenc y cerca Gatao; ya en la recta el favorito salió mejor pisado sacándole un cuerpo de ventaja a Un Infierno, mientras que muy del fondo ensayaba una tardía atropellada Regalo del Sol; sin sobresaltos, el puntero siguió su camino hasta el disco con cuatro cuerpos de luz sobre Regalo del Sol, dejando tercero a Un Infierno.

El ganador vino en 25s.02/100; en 47s.94/100 y en 1m.13s,46/100 hasta completar el registro de 1m.38s.17/100 para los 1.600 metros de pista normal.