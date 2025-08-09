Después de un tiempo importante, la Liga pone segunda

Después de varias semanas sin actividad, producto de las vacaciones de invierno, como también de las inclemencias meteorológicas, tendremos fútbol en la Divisional A de la Liga Amateur Platense. Con un puntapié programado a las 15.00, las canchas de la región recibirán el desarrollo de una segunda jornada que promete y mucho.

El gran duelo del día estará en la cancha de Peñarol Infantil de Lisandro Olmos, donde Asociación Iris recibirá a Malvinas, en una nueva edición del clásico, que desgraciadamente será a puertas cerradas. Por cuestiones de seguridad las autoridades decidieron que los últimos enfrentamientos entre ambos sean en estadio neutral y sin la presencia de espectadores, algo muy perjudicial para las dos instituciones.

Otro de los duelos interesantes de la tarde estará en el Pancho Varallo, donde Asociación Coronel Brandsen recibirá a San Lorenzo de Villa Castells, en tanto que el bicampeón Unidos de Olmos jugará en el sintético del oeste platense contra Criba.

Otros partidos: Centro Fomento Los Hornos - Polideportivo Gonnet; Everton - Circulo Cultural Tolosano; Estrella de Berisso - Nueva Alianza; Adip - Crisfa y Ringuelet - Alumni de Los Hornos.

Por otra parte, quedó definido que el Unidos y Malvinas serán los representantes de la ciudad en el Regional 25/26, que comenzará en las próximas semanas, siendo una gran oportunidad para ambas instituciones. El Azulgrana quiere dar el golpe ya que viene insistiendo con ingresar al Promocional 2026, mientras que los de Las Quintas también pretenden dar pelea.